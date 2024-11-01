Прем’єр Польщі: Розпочато будівництво "Східного щита" на кордоні з росією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з рф та білоруссю почалось.

Про це польський прем’єр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Туск також опублікував фотографію, на якій зображено будівельну техніку.

"Розпочато будівництво "Східного щита"! Перші роботи на кордоні з росією", – так підписав знімок очільник уряду Польщі.

Проєкт "Східний щит" був презентований у травні. У середині жовтня на полігоні в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство) відбулися перші випробування елементів "Щита".

Проєкт передбачає будівництво різних типів укріплень, фортифікаційних споруд та природних перешкод на кордонах Польщі з росією та білоруссю.

Також планується будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.

Постанову про створення "Національної програми стримування і оборони – "Східний щит", на реалізацію якої у 2024-2028 роках передбачено 10 мільярдів злотих, польський уряд ухвалив 10 червня на виїзному засіданні в Білостоці.