УКАБ: У жовтні Україна експортувала аграрної продукції на 33,8% більше, ніж у вересні

У жовтні 2024 року Україна експортувала 6,6 млн т аграрної продукції, що на 33,8% більше, ніж у вересні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) .

Зазначається, що зростання експорту спостерігається у всіх категоріях товарів, а основною причиною цього експерти вважають закінчення збирання врожаю.

Так, у жовтні Україна експортувала 4 млн т зернових (частка кукурудзи у загальній структурі - 49%, пшениці - 42% та ячменю - 10%), що на 30% більше, ніж у вересні.

Олійних культур було експортовано 1,2 млн т (частка сої – 57%, ріпаку – 40% та насіння соняшнику – 1%), що на 21% більше, ніж у вересні.

Також у жовтні цього року експортовано 590,2 тис. т олій (частка соняшникової олії - 82%, ріпакової – 11% та соєвої - 7%), що на 38% більше, ніж попереднього місяця.

Макухи після вилучення олій було експортовано 474, 3 тис. т (частка соняшникової макухи - 85%, соєвої - 15%), що на 82% більше проти вересня.

Експорт інших видів агропромислової продукції зріс на 22% - до 420, 4 тис. т.

В УКАБ зазначають, що, порівняно з попереднім періодом експорту зернових, пшениця поступилась кукурудзі, а в експорті олійних провідне місце займає соя замість ріпаку. Експерти повʼязують це із завершенням збирання саме цих культур.