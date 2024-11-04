Мецола: Європейському союзу слід створити власну організацію безпеки

Європейському союзу слід створити власну організацію безпеки. Вона має бути на додаток до НАТО. Про це заявила глава Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю elMundo, пише УНН.
«Я говорю те саме, коли йдеться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки і оборони. Союзу, який ми давно вимагали, який би доповнював НАТО і не став би конкурувати ЄС», - сказала вона.
Мецола зазначила, що Європа перебуває на межі надзвичайно нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. Вона наголосила, що Євросоюз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто увійде до Білого дому після виборів президента США.
«У січні буде новий президент, а отже, і нова адміністрація. Також з'являться новий Сенат та новий Конгрес, які є нашими колегами, коли справа доходить до голосування щодо фінансової допомоги Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити працювати разом», - додала вона.
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