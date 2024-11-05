Черногоренко: У застосунку "Резерв+" розпочався бета-тест онлайн відстрочок

У застосунку "Резерв+" 4 листопада розпочався бета-тест онлайн відстрочок. Взяти участь можуть студенти, і не лише.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.
"Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, які заповнили форму тестування. Далі люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово", - розповіла вона.
За словами Черногоренко, інструкції надсилатимуть на електронну пошту.
Чиновниця також звернула увагу, що у разі наявності відстрочки її продовження можливе лише після завершення терміну дії. Двох активних відстрочок одночасно бути не може.
Заступник міністра оборони розповіла, що до запуску послуги у "Резерв+" залишилися "лічені дні".
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