Рютте: Rheinmetall у недалекому майбутньому завершить будівництво другого військового підприємства в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у недалекому майбутньому завершить будівництво другого військового підприємства в Україні, заявив у понеділок генсек НАТО Марк Рютте.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", - сказав він на пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Рютте додав, що Rheinmetall з 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.

Він також заявив, що німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.