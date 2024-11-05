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Рютте: Rheinmetall у недалекому майбутньому завершить будівництво другого військового підприємства в Україні

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall у недалекому майбутньому завершить будівництво другого військового підприємства в Україні, заявив у понеділок генсек НАТО Марк Рютте.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", - сказав він на пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Рютте додав, що Rheinmetall з 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.

Він також заявив, що німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Rheinmetall, Рютте
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