Умєров: В рамках місії EUMAM понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з делегацією Комітету з питань політики та безпеки ЄС наголосив на важливості проведення навчань місії EUMAM в Україні.

"Зокрема, з жовтня 2022 року в рамках Місії військової допомоги EUMAM понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС, і до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч. Вдячний за рішення послів ЄС продовжити мандат місії ще на два роки", - написав Умєров у фейсбуці.

Він наголосив, що мета - зробити EUMAM ще більш ефективною. "Наголосив на важливості проведення навчань місії тут, в Україні, що значно прискорить підготовку наших захисників", - додав міністр.

Також він закликав європейські країни інвестувати у виробництво безпосередньо в Україні. Очільник відомства зазначив, що Україна готова укладати довгострокові контракти та розвивати спільне виробництво дронів, далекобійних засобів і боєприпасів.

"Очікуємо нового траншу допомоги від ЄС розміром 1,9 млрд євро за рахунок заморожених російських активів - кошти, які нам потрібні негайно. Ми також сподіваємося, що партнери знайдуть можливість виділити 6 млрд євро з Європейського фонду миру для зміцнення українського війська на фронті", - наголосив він.