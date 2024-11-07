Умєров: В рамках місії EUMAM понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з делегацією Комітету з питань політики та безпеки ЄС наголосив на важливості проведення навчань місії EUMAM в Україні.
"Зокрема, з жовтня 2022 року в рамках Місії військової допомоги EUMAM понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС, і до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч. Вдячний за рішення послів ЄС продовжити мандат місії ще на два роки", - написав Умєров у фейсбуці.
Він наголосив, що мета - зробити EUMAM ще більш ефективною. "Наголосив на важливості проведення навчань місії тут, в Україні, що значно прискорить підготовку наших захисників", - додав міністр.
Також він закликав європейські країни інвестувати у виробництво безпосередньо в Україні. Очільник відомства зазначив, що Україна готова укладати довгострокові контракти та розвивати спільне виробництво дронів, далекобійних засобів і боєприпасів.
"Очікуємо нового траншу допомоги від ЄС розміром 1,9 млрд євро за рахунок заморожених російських активів - кошти, які нам потрібні негайно. Ми також сподіваємося, що партнери знайдуть можливість виділити 6 млрд євро з Європейського фонду миру для зміцнення українського війська на фронті", - наголосив він.
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