МО України: Посилюємо вимоги до якості продуктів харчування для ЗСУ

Міністерство оборони України посилило вимоги до якості мʼяса птиці, риби та молочної продукції, які постачають для харчування Збройних сил України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Під час проведення у військових частинах перевірок постачання харчових продуктів було виявлено окремі випадки, коли постачальники доставляють заморожену курятину з надмірною часткою вологи.
У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування замороженого м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі.
Також міністерство заборонило постачання ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока.
Відповідні зміни до “Опису продуктів за Каталогом продуктів харчування” затвердив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
За його словами, міністерство прагне забезпечити військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку.
“Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових”, – зазначив Кліменков.
Міністерство оборони України вживає комплексних заходів з покращення якості харчування військових.
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