Nvidia стала найдорожчою компанією у світі

Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі. Корпорація обігнала Apple за капіталом уже вдруге.
Акції компанії зросли на 2,9% після недавніх торгів, і капіталізація досягла $3,43 трлн. Для порівняння, Apple зараз коштує $3,38 трлн.
Трійку лідерів замикає Microsoft із позначкою в $3,06 трлн.
З кінця 2022 року акції Nvidia зросли більш ніж на 850%. Лише у 2024 році вартість цінних паперів компанії подорожчали практично на 30% завдяки інвесторам, які вкладають кошти в розробку штучного інтелекту. Відомо, що Nvidia вважається найбільшим постачальником графічних процесорів. Також компанія є одним із лідерів на ринку розвитку ШІ-технологій.
Утім, один рекорд Apple вже не побити – виробнику iPhone вдалося першим в історії досягти позначки в $3 трлн.
Утім, компанія з Купертіно не сидить, склавши руки, – iPhone 17 хочуть оснастити власним чипсетом для Wi-Fi і Bluetooth. Це означає, що Apple вже довгий час інвестує у власне виробництво компонентів, щоб менше залежати від конкурентів.
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