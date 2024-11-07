Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Nvidia стала найдорожчою компанією у світі

102

Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі. Корпорація обігнала Apple за капіталом уже вдруге.

Акції компанії зросли на 2,9% після недавніх торгів, і капіталізація досягла $3,43 трлн. Для порівняння, Apple зараз коштує $3,38 трлн.

Трійку лідерів замикає Microsoft із позначкою в $3,06 трлн.

З кінця 2022 року акції Nvidia зросли більш ніж на 850%. Лише у 2024 році вартість цінних паперів компанії подорожчали практично на 30% завдяки інвесторам, які вкладають кошти в розробку штучного інтелекту. Відомо, що Nvidia вважається найбільшим постачальником графічних процесорів. Також компанія є одним із лідерів на ринку розвитку ШІ-технологій.

Утім, один рекорд Apple вже не побити – виробнику iPhone вдалося першим в історії досягти позначки в $3 трлн.

Утім, компанія з Купертіно не сидить, склавши руки, – iPhone 17 хочуть оснастити власним чипсетом для Wi-Fi і Bluetooth. Це означає, що Apple вже довгий час інвестує у власне виробництво компонентів, щоб менше залежати від конкурентів.

Apple, Microsoft, Nvidia
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 7 ноября 2024
Среда, 6 ноября 2024
Вторник, 5 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023