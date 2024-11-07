Nvidia стала найдорожчою компанією у світі

Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі. Корпорація обігнала Apple за капіталом уже вдруге.

Акції компанії зросли на 2,9% після недавніх торгів, і капіталізація досягла $3,43 трлн. Для порівняння, Apple зараз коштує $3,38 трлн.

Трійку лідерів замикає Microsoft із позначкою в $3,06 трлн.

З кінця 2022 року акції Nvidia зросли більш ніж на 850%. Лише у 2024 році вартість цінних паперів компанії подорожчали практично на 30% завдяки інвесторам, які вкладають кошти в розробку штучного інтелекту. Відомо, що Nvidia вважається найбільшим постачальником графічних процесорів. Також компанія є одним із лідерів на ринку розвитку ШІ-технологій.

Утім, один рекорд Apple вже не побити – виробнику iPhone вдалося першим в історії досягти позначки в $3 трлн.

Утім, компанія з Купертіно не сидить, склавши руки, – iPhone 17 хочуть оснастити власним чипсетом для Wi-Fi і Bluetooth. Це означає, що Apple вже довгий час інвестує у власне виробництво компонентів, щоб менше залежати від конкурентів.