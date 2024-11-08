Defense Express: Під час повітряної тривоги треба не лише дотримуватися правила двох стін, а й закрити міжкімнатні двері

Якщо оголосили небезпеку атаки дронів і немає можливості спуститися в укриття, то треба не лише дотримуватися правила двох стін, а й закрити міжкімнатні двері.

Це потрібно через масове використання росіянами нової термобаричної бойової частини у дронах Shahed, пише Defense Express.

Вона створює вогняну хмару температурою 2400-2600°C, яка у момент вибуху заповнює всю квартиру.

"Правило із закриттям міжкімнатних дверей дасть змогу створити умовний поділ приміщень і зменшити поширення термобаричної суміші", - йдеться у повідомленні.

Термобарична бойова частина має індекс ТБ БЧ-50. Про її існування знали з квітня 2024 року, але тепер Росія використовує її проти мирного населення України.

Бойова частина у Shahed є сучасним зразком з однотактною дією. Раніше термобаричні боєприпаси мали двотактну дію - вони спочатку розпилювали вибухонебезпечну речовину, а потім підривали її. Ця вогняна хмара поширюється, вражаючи органи слуху, легені та завдаючи інших ушкоджень.