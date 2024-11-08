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Поліція оголосила про підозру учасникам злочинної групи, які привласнили майже 6 млрд грн

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Національна поліція оголосила підозри учасникам злочинної групи, які привласнили 5,8 млрд грн однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.

Як ідеться на сайті Нацполу, у справі фігурують колишні високопосадовці підприємства і шестеро осіб, на чиї імена були зареєстровані афілійовані компанії.

За інформацією поліції, організував оборудку ексголова правління компанії. У 2017 році фігурант створив злочинну організацію, до якої залучив двох підлеглих — свого заступника та начальника одного з управлінь компанії, а також ряд підприємців.

Відповідно до плану, підприємці реєстрували підконтрольні організатору «схеми» компанії, після чого укладали договори з корпорацією на поставку нафтопродуктів. Суми підписаних угод на відвантаження палива варіювалися від мільйона до мільярда гривень.

Організатор знав, що розрахунок за надане пальне не відбудеться по жодному з контрактів, тож давав вказівку своїм підлеглим підписувати офіційні папери від імені нафтопереробної компанії. Працівники компанії також завіряли підписами укладені додаткові угоди, зокрема, договори про надання відстрочки на оплату вже відвантаженого пального.

Слідство встановило, що відповідно до статуту, організатор оборудки не мав повноважень укладати такі дороговартісні договори та виконувати їхні умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснювати лише за згодою правління компанії.

За умовами одного з договорів щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, нафтопереробна компанія поставила замовнику пального на загальну суму 948,5 млн грн. Проте підприємство навіть не планувало здійснювати оплату за високоякісну продукцію.

«Отримані у результаті нафтопродукти ділки реалізовували через мережі підконтрольних АЗС та іншим збувачам пального у різних областях України. У період з 2017 року до 2022 року зловмисники за описаною схемою заволодіти пальним нафтопереробної корпорації, загальна вартість якого склала понад 5 800 000 000 гривень», - повідомив Нацпол.

Правоохоронці провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. За результатами заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку та «чорнові» записи.

Зловмисникам повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Печерський райсуд Києва арештував рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення.

поліція
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