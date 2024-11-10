Прем'єр Польщі: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск незабаром зустрінеться з президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії, главою НАТО і лідерами країн Північної Європи та Балтії, щоб обговорити трансатлантичне співробітництво і війну в Україні, заявив він у суботу, передає Reuters.

"Немає сумнівів, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни внаслідок угоди між, наприклад, президентом Росії та новим президентом США... Найближчими днями ми дуже інтенсивно координуватимемо співробітництво з країнами, які мають дуже схожі погляди на геополітичну і трансатлантичну ситуацію та ситуацію в Україні", - заявив Туск.

За словами Туска, президент Франції Еммануель Макрон і глава НАТО Марк Рютте незабаром відвідають Варшаву, а також він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером або у Варшаві, або в Лондоні. Туск також зустрінеться з лідерами країн Північної Європи і Балтії в Стокгольмі.

"Усе, звісно, відбуватиметься в контексті нових викликів, з якими зіткнулися наша батьківщина, увесь регіон, Євросоюз і західне співтовариство", - пояснив Туск.

Він нагадав свої слова перед виборами у США, що незалежно від результату, Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і що майбутнє України не може бути вирішене без України.