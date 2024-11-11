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НБУ оцінив зростання ВВП України в третьому кварталі 2024 року

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Національний банк України оцінив зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2024 року проти аналогічного періоду минулого року в 4%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 3,1%.

"Раніше, ніж торік, розпочалося і триває збирання пізніх культур, що підтримало показники с/г у ІІІ кварталі. Стабільна робота морського коридору та м'яка фіскальна політика теж підтримували економічну активність", - зазначив Національний банк в оприлюдненому на його сайті Інфляційному звіті.

НБУ зазначив, що такий перегляд оцінки економічної динаміки в третьому кварталі дав змогу загалом підвищити прогноз зростання ВВП цього року з 3,7% до 4%.

Уточнюється, що до кінця III кварталу площі збору пізніх культур на 81% перевищили минулорічні, а обсяги врожаю - на 68%, обсяги перевалки вантажів на експорт у морських портах зросли у 2,1 раза в ІІІ кварталі 2024 року проти ІІІ кварталу 2023 року, а обсяги вантажних перевезень залізницею збільшилися на 15%.

"Як і в попередні квартали, у ІІІ кварталі позитивний внесок у зростання ВВП мав інвестиційний попит. Зокрема, його підтримували державні капітальні вкладення в оборонні та пов'язані проєкти, наприклад виробництво зброї, а також витрати на ліквідацію наслідків руйнувань", - додав Нацбанк.

Він наголосив також на зростанні інвестицій приватного сектору завдяки подальшому поліпшенню фінансових результатів підприємств та через значні їх потреби в енергоавтономному обладнанні з огляду на складну ситуацію в енергосекторі.

Пояснюючи сповільнення темпів зростання до 2,4% у четвертому кварталі, НБУ назвав як одну з причин більш раннє збирання пізніх зернових та олійних і їх суттєво меншу врожайність, порівняно з минулим роком, що зумовить від'ємний внесок с/г у зміну реального ВВП.

Щодо 2025 року, то Нацбанк покращив прогноз зростання на I квартал із 1,8% до 2,3%, на II квартал - з 2,8% до 3,4%, очікуючи їх прискорення до 4,6% у III кварталі та 6,3% - у IV кварталі, тоді як раніше він оцінював на друге півріччя зростання у 5,1-5,9%.

У результаті загалом на наступний рік прогноз зростання ВВП поліпшено з 4,1% до 4,3%, а в номінальному вираженні - на 100 млрд грн, до 8,72 трлн грн, тоді як на цей рік оцінку номінального ВВП було підвищено на 40 млрд грн - до 7,63 трлн грн.

"Надалі зростання реального ВВП України прискориться (до 4,3% у 2025 році та 4,6% - у 2026 році). Цьому сприятимуть збереження м'якої фіскальної політики, пожвавлення внутрішнього попиту, яке підтримуватиметься зростанням заробітних плат, збільшення врожаїв і стійкий зовнішній попит, а також інвестиції у відновлення, зокрема енергетики", - зазначив Нацбанк.

Водночас він наголосив, що стримувати економічне зростання будуть брак робочої сили, безпекові ризики, міграційні процеси та повільна нормалізація економічних умов.

Нацбанк в оновленому звіті зберіг три ключові ризики прогнозу (із сильним впливом і ймовірністю 25-50%): триваліший термін та інтенсивність війни, більші бюджетні потреби та більший дефіцит е/е через подальші пошкодження енергетичної інфраструктури.

Серед негативних ризиків із високим ступенем імовірності (25-50%) додалося також потенційне перенесення на ціни підвищення ставок або додаткового запровадження податків, хоча його вплив НБУ оцінює як помірний.

Ступінь впливу ризику більш інтенсивного й тривалого блокування вантажного руху через кордон з окремими країнами ЄС в оновленому інфляційному звіті збережено слабким за умови зменшення ймовірності до менше ніж 15%.

До ризику зростання геополітичної напруженості з помірним впливом і рівнем ймовірності 15-25% Нацбанк додав посилену еміграцію.

Крім того, ймовірність позитивного ризику - швидкого відновлення пошкодженої енергоінфраструктури - знижено з 15-25% до менше ніж 15%.

"Баланс ризиків базового прогнозу зміщено у бік посилення цінового тиску", - зазначив НБУ.

Як повідомлялося, ВВП України, за даними Держстату, у 2023 році зріс на 5,3% після спаду на 28,8% у 2022 році, зокрема в четвертому кварталі минулого року зростання становило 4,7%. У першому кварталі цього року Держстат оцінив зростання ВВП у 6,5%, у другому - у 3,7%.

ВВП, НБУ
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