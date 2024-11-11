Прем’єр Польщі вважає принципово важливим гарантувати безпеку України

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США та можливими "мирними пропозиціями" важливо не допустити послаблення України.
Про це він сказав на пресконференції в суботу, 9 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
Коментуючи обрання Трампа, Туск згадав про потенційний вплив зміни політики США на регіональну стабільність. Як він сказав, "усі усвідомлюють, що ми переживаємо дуже важкі часи", і Польща перебуває хоч і не "в епіцентрі цього потенційного циклону", але "в дуже важкому місці".
Щодо потенційної миротворчої місії, про яку спекулюють американські ЗМІ, прем'єр-міністр Польщі вказав, що поки що жодних офіційних пропозицій не було. Водночас він висловив занепокоєння щодо можливого скорочення американської присутності в регіоні.
"Я б дуже хотів, щоб Польща не була самотньою в жодному з цих варіантів", – підкреслив Туск, додавши, що не має наміру ескалації польської участі у війні, але вважає принципово важливим гарантувати безпеку України.
"За жодних обставин ніхто не хоче, щоб Україна послабла чи навіть капітулювала, це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", – підкреслив він.
Прем'єр-міністр Польщі тоді ж оголосив, що незабаром зустрінеться з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних і балтійських країн, щоб обговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023