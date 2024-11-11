WSJ: Більшість північнокорейських військових, які потрапили у росію, мають спільну мотивацію

Більшість північнокорейських військових, які вирушили до росії для участі у війні проти України, мають спільну мотивацію. З дитинства їх привчали жертвувати всім заради верховного лідера. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що північнокорейські солдати навряд чи змінять перебіг війни на користь рф. Однак вони стануть значною підмогою для російського диктатора володимира путіна, забезпечуючи додаткову чисельність і створюючи нову загрозу на фронті.
«Розгортання військ розглядатиметься як можливість усього життя принести гроші і славу режиму Кім Чен Ина. Ті, хто гине, отримують визнання; ті, хто виживає, повертаються героями», – йдеться у матеріалі.
The Wall Street Journal пише, що військам КНДР не вистачає сучасного обладнання, а спецпризначенці більшу частину часу зайняті на сільськогосподарських чи будівельних роботах. Проте, це дисципліновані бійці, готові йти на великі ризики навіть із мінімальним спорядженням.
За даними експертів, КНДР має найбільший у світі підрозділ спецпризначенців чисельністю близько 200 тис. осіб. Ці бійці отримують кращі харчі та проходять інтенсивну підготовку з диверсійної діяльності, руйнування інфраструктури та ліквідації противників.
Зазначається, що під час тренувань військові щодня відвідували заняття з ідеологічної підготовки, де їх виховували в дусі готовності померти за верховного лідера.
Колишній генерал-майор армії Південної Кореї Пан Чон Кван припустив, що через мовний бар'єр і недостатнє знання місцевості північнокорейські військові, ймовірно, будуть використовуватися у піхоті.
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