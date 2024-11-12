МО Британії: Влада росії намагається взяти під контроль масштабну корупцію в оборонній сфері

Влада росії намагається взяти під контроль масштабну корупцію в оборонній сфері. Зокрема, з весни 2024 року почастішали показові арешти посадовців.
Таку інформацію розвідки наводить Міноборони Великої Британії у соцмережі X.
"Арешти та кримінальні провадження проти посадовців оборонної та оборонно-промислової промисловості тривають з весни 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 18 жовтня цього року троє чиновників звинуватили у привласненні нерухомості міноборони рф. Під варту взяли ексначальника управління майном Головного управління забезпечення військ. Його та інших фігурантів звинувачують у привласненні 15 об'єктів нерухомого майна у московській області сукупно на більш ніж 244 млн рублів або 2,5 млн доларів.
Також звинуватили у корупції ексзаступника директора нацгвардії рф сергія мілейка за закупівлю військової форми за завищеною вартістю на більш ніж 400 млн рублів або 4,2 млн доларів.
"російські слідчі органи майже напевно намагаються досягти певного рівня контролю над масштабною корупцією в російському оборонному секторі як з практичних, так і з демонстративних політичних міркувань", - додали в розвідці.
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