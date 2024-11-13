Коваль: Загалом ФАО надасть 7 тис. зернових рукавів малим і середнім фермерським господарствам

У Чернігівській області першим 14 фермерам уже видали 44 зернових рукави, кожен із яких може вмістити до 200 тонн зерна, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

Міністр нагадав, що в Державному аграрному реєстрі (ДАР) було зареєстровано 2550 заявок у рамках спільної ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), програми ́"Врожай" Агентства США із міжнародного розвитку (USAID) та за фінансової підтримки урядів Канади, Японії, австралійської благодійної організації Minderoo Foundation та Сполучених Штатів Америки через USAID.

"Після ретельного розгляду та перевірки заявок відповідно до критеріїв програми було відібрано 1 978 фермерів, які обробляють до 1 000 гектарів землі, і 306 фермерів із земельними ділянками від 1000 до 10 тис. гектарів. Загалом ФАО надасть 7 тис. зернових рукавів малим і середнім фермерським господарствам із земельним банком до 1000 гектарів. Програма "Урожай" забезпечить рукавами великі аграрні підприємства. Розподіл рукавів триватиме протягом наступних тижнів, щоб забезпечити фермерів необхідним обладнанням для зберігання зерна до початку зими", - пояснив Коваль.

У Мінагрополітики нагадали, що в програмі брали участь сільгосппідприємства, які обробляють від 50 до 10 тис. га землі в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.