Forbes: Тайвань міг передати Україні велику партію систем ППО Hawk

Уряд Тайваню міг передати Україні велику партію систем протиповітряної оборони Hawk.
Про це повідомляє Forbes.
За даними журналістів, ще у 2023 році Тайвань та Україна підписали угоду в галузі протиповітряної оборони. Договір був укладений за посередництва США.
З того часу ЗСУ могли отримати до 15 батарей HAWK, кожна з яких має не менше шести пускових установок та пов'язаних з ними радарів. Згідно з розрахунками ЗМІ, така кількість систем може становити третину всієї ППО України.
Зазначається також, що Тайвань міг поставити українським військовим ще й ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer.
«HAWK не відноситься до того ж класу, що і SAM Patriot, що має дальність до 100 миль. Ракета HAWK має дальність всього 30 миль або близько того, наводячись на ціль від наземного радара, що відбивається від повітряної цілі... Але вони все одно могли б допомогти Україні, якби вона інтегрувала старі ракети та пускові установки з досконалішим радаром нової системи NASAMS» , – йдеться у публікації.
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