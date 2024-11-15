Подоляк прокоментував можливість створення Україною ядерної зброї

За розкручуванням теми про "українську ядерну бомбу" стоїть небажання Заходу застосувати проти російської імперії по-справжньому руйнівну зброю у вигляді наджорстких обмежень.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

Він зауважив, що створення Україною ядерної бомби суттєво не змінить ситуацію на фронті, а тому й займатися цим немає сенсу.

"Про чергові спекуляції… Важливо не плутати поняття "ядерна зброя" і "оптимальна опція стримування". Така зброя, навіть якби Україна змогла її в осяжному майбутньому створити (а про це взагалі не йдеться), не може стримати імперію з другим за розміром ядерним арсеналом у світі. Це ж зрозуміло. Розмовами про "українську бомбу", якої не існує, банально намагаються затушувати небажання Заходу застосувати проти російської імперії по-справжньому руйнівну зброю. Вона зовсім не секретна", - повідомив Подоляк.

На його переконання, впливають на ситуацію на фронті кількість зброї, "дальність" та наявність усіх неформальних дозволів на використання озброєння.

Руйнівною зброєю може стати також суворе дотримання наявних санкцій, їхнє розширення на експорт нафти й газу, передання Україні заморожених у Європі російських активів, припинення постачання через треті країни до РФ компонентів та обладнання для військового виробництва, введення санкцій проти широкого списку російських чиновників, промисловців і пропагандистів війни.

"Це ізоляція агресора замість безлічі сигналів про бажання вступити з ним у переговори. Чому світ спокійно сприймає знищення українських міст, але не готовий навіть обговорювати знищення економічної основи російського мілітаризму, яке можна реалізувати без жодного пострілу?", - поставив риторичне запитання радник глави Офісу президента.