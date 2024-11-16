Міністр закордонних справ Японії здійснив неоголошений візит в Україну

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит в Україну 15 листопада для переговорів з офіційними особами, очевидно, щоб продемонструвати прихильність Токіо Києву в боротьбі проти військової агресії росії, в якій тепер беруть участь північнокорейські війська, пише Kyodo News.

Глава МЗС Японії прибув в Україну після відвідин Перу на регіональній економічній зустрічі. Івая став першим японським міністром, який відвідав Україну після призначення нового прем'єр-міністра Японії Сігеру Ісіби.

За словами представника МЗС, після в'їзду в Україну потягом із Польщі Івая має зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, у нього також заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначається, що останнім часом війна вступила в нову фазу, і раніше цього місяця Україна і Сполучені Штати підтвердили, що північнокорейські солдати беруть участь у бойових діях із російськими військами в Курській області на заході росії.