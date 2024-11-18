Prima Sursă: 17 листопада кілька російських дронів могли порушити повітряний простір Молдови

Кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови вранці 17 листопада, хоча їх і не зафіксували радари.
Про це повідомив урядовий Telegram-канал Prima Sursă, передає "Європейська правда"
"Компетентні органи Молдови відстежували цю масовану атаку. Прикордонні патрулі, які перебували у Валя-Пержій, Тудорі, Крокмазі та Оленештах, зафіксували вибухи в сусідніх із Молдовою районах.
У Ларзі Бричанського району помітили ракету на українському боці, а мешканець Грозниці повідомив, що бачив два літальні апарати, схожі на дрони, на висоті близько 100 метрів. Вони зникли з поля зору над Ротундою і Верхніми Холохорами", – йдеться в заяві.
В уряді розповіли, що молдовські радари не зафіксували безпілотники.
"Такі апарати запускають на низькій висоті, щоб радари міністерства оборони не могли їх виявити. На території Молдови не зафіксували падінь літальних апаратів, тому закликаємо всіх зберігати спокій. Якщо ви помітите підозрілі об'єкти або літальні апарати, негайно повідомте про це компетентні органи", – закликали в уряді.
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