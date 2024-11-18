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Бербок пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу росії у війні проти України

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу росії у війні проти України.

Як відомо, західні спецслужби з вересня повідомляють, що Пекін допомагає москві розробляти бойові дрони.

У кулуарах засідання Ради ЄС в Брюсселі Бербок заявила, що «це повинно мати і матиме наслідки».

Міністерка додала, що війна путіна проти України є також атакою на свободу в Європі і зачіпає основні інтереси всіх держав Європи.

Китай, Бербок
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