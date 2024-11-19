Черногоренко: МО запускає загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси"

Міністерство оборони планує запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси".

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко під час брифінгу, передає УНН.

"Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається "Плюси", вона співзвучна з назвою "Армія+". "Плюси" - це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додаватимемо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців", - заявила Черногоренко.

Черногоренко пояснила, як це буде працювати.

"Ми даємо можливість авторизуватися нашим військовим для отримання бонусів, знижок, пріоритетних можливостей закупівлі різних продуктів через взаємодію між "Армією+" і ста найбільшими бізнесами нашої країни. Тому користуючись цією можливістю, я хочу анонсувати та запросити наших інших бізнесів долучатися до цієї загальнонаціональної програми. Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпише з Міноборони цей меморандум", - сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що партнерами вже погодилося стати "Укрзалізниця", інтернет-магазин "Розетка", ПАТ "Укрнафта" та "Нова пошта".