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Мінекономіки: Оплату карткою "Національний кешбек" здійснили лише приблизно 120 тисяч українців

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Оплату карткою "Національний кешбек" наразі здійснили лише приблизно 120 тисяч українців, натомість ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках. Про це повідомли и Міністерстві економіки.

Пояснення цьому там бачать у незначному обсязі накопиченого кешбеку в вересні: в середньому сума склала 57,5 гривні на людину. Загальна ж сума виплаченого кешбеку за вересень становила 37,2 мільйона гривень.

"За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні і фінансові системи проєкту. Вдячні їм за участь в тестуванні. Ми бачимо суттєве зростання обсягу накопичених коштів в жовтні і листопаді, що свідчить про зростаючий інтерес до програми", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Приблизно половина користувачів використали кошти для поповнення рахунку мобільного телефону, 35% оплатили комунальні послуги, а решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування (згідно з поточними умовами програми, витратити Нацкешбек можна лише на послуги).

В свою чергу, за жовтень українці накопичили у понад три рази більше кешбеку, ніж за вересень, а саме біля 125 мільйонів гривень. Виплата цих грошей відбудеться наприкінці листопада.

Станом на середину листопада 3,8 мільйона громадян відкрили 4,2 мільйона карток "Національний кешбек". Проте активували ці картки в "Дії", що необхідно для отримання коштів, лише 2,5 мільйона людей.

Станом на зараз кешбек нараховується на понад 320 тисяч українських товарів від 1580 виробників. Щоб дізнатись, на який товар є кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в "Дії" у розділі "Сервіси" - "Національний кешбек".

Основні торговельні мережі, аптеки і АЗС, які долучились до програми, маркують товари з кешбеком на полицях, а також розміщують таблички на вході в магазини, які сповіщають про роботу програми.

Нагадаємо, що кошти Нацкешбеку не оподатковуються. Передбачено, що їх виплата за поточний місяць здійснюватиметься наприкінці місяця наступного. Однак в Мінекономіки заявили, що кешбек за грудень українці отримають не наприкінці січня, а вже в лютому.

Національний кешбек
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