Мінекономіки: Оплату карткою "Національний кешбек" здійснили лише приблизно 120 тисяч українців

Оплату карткою "Національний кешбек" наразі здійснили лише приблизно 120 тисяч українців, натомість ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках. Про це повідомли и Міністерстві економіки.

Пояснення цьому там бачать у незначному обсязі накопиченого кешбеку в вересні: в середньому сума склала 57,5 гривні на людину. Загальна ж сума виплаченого кешбеку за вересень становила 37,2 мільйона гривень.

"За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні і фінансові системи проєкту. Вдячні їм за участь в тестуванні. Ми бачимо суттєве зростання обсягу накопичених коштів в жовтні і листопаді, що свідчить про зростаючий інтерес до програми", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Приблизно половина користувачів використали кошти для поповнення рахунку мобільного телефону, 35% оплатили комунальні послуги, а решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування (згідно з поточними умовами програми, витратити Нацкешбек можна лише на послуги).

В свою чергу, за жовтень українці накопичили у понад три рази більше кешбеку, ніж за вересень, а саме біля 125 мільйонів гривень. Виплата цих грошей відбудеться наприкінці листопада.

Станом на середину листопада 3,8 мільйона громадян відкрили 4,2 мільйона карток "Національний кешбек". Проте активували ці картки в "Дії", що необхідно для отримання коштів, лише 2,5 мільйона людей.

Станом на зараз кешбек нараховується на понад 320 тисяч українських товарів від 1580 виробників. Щоб дізнатись, на який товар є кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в "Дії" у розділі "Сервіси" - "Національний кешбек".

Основні торговельні мережі, аптеки і АЗС, які долучились до програми, маркують товари з кешбеком на полицях, а також розміщують таблички на вході в магазини, які сповіщають про роботу програми.

Нагадаємо, що кошти Нацкешбеку не оподатковуються. Передбачено, що їх виплата за поточний місяць здійснюватиметься наприкінці місяця наступного. Однак в Мінекономіки заявили, що кешбек за грудень українці отримають не наприкінці січня, а вже в лютому.