МЗС Польщі: Найбільші країни ЄС готові надавати Україні фінансову і військову допомогу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що найбільші країни ЄС готові надавати Україні фінансову і військову допомогу, якщо США скоротять підтримку за нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав після переговорів з колегами з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, його цитує Wpost.

Сікорський розповів, що вони з колегами погодились, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, "в тому числі через більш збалансований розподіл тягаря в НАТО".

Крім того, за словами польського міністра, разом з майбутньою високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас розглядались варіанти посилення підтримки України.

"Я з вдячністю відзначаю в цьому контексті готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США", – зазначив Сікорський.

Він додав, що міністри також погодились, що "нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного визнання, негативно вплине на стабільність країни".

"Сценарії вирішення конфлікту і припинення російської агресії повинні бути розроблені в тісній співпраці з українською владою", – підкреслив Сікорський.

Міністри також виступають за збереження і посилення санкцій проти росії, поки вона не виведе війська з України і не покриє витрати на відновлення країни. Будь-які лазівки в санкційному режимі повинні бути закриті, наголосив Сікорський.