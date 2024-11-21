Всесвітня продовольча програма ООН продовжить закупівлю в Україні агропродукції для країн Азії та Африки

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом $2,1 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України у постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

ВПП працює в Україні на запрошення уряду. У 2022-2024 роках реалізувала кілька програм прямої грошової підтримки українців, які постраждали від воєнної агресії Росії.

Також ВПП спільно з Україною реалізує програму Grain from Ukraine із закупівлі української агропродукції для країн, де є нестача продовольства. Загалом у межах ініціативи Grain from Ukraine було відправлено 11 суден із понад 200 000 тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини, Малаві, Мозамбіку та інших країн.