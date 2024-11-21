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Стефанішина: В умовах війни ми докладаємо значних зусиль для імплементації права ЄС

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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина розраховує на відкриття другого переговорного кластера з Європейським Союзом у 2025 році.

"Україна приймає aquis ЄС у сфері вільного руху капіталу. Навіть в умовах повномасштабної війни ми докладаємо значних зусиль для імплементації права ЄС та зняття пов’язаних з війною обмежень, прагнучи до прискореної інтеграції у цій сфері з ЄС та приєднання до SEPA", - ідеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за результатами участі Стефанішиної у двосторонній зустрічі Україна-ЄС, присвяченій свободі руху капіталу.

За її словами, навіть після перемоги у війні такі обмеження не можуть бути зняті негайно.

"Ми розраховуємо на розуміння партнерів та сподіваємось на вашу відкритість до розгляду перехідного періоду для України у сфері руху капіталу", - додала Стефанішина.

Серед іншого, вона висловила сподівання, що плідна робота делегацій у межах скринінгу щодо другого кластера сприятиме його відкриттю вже у 2025 році.

Як повідомлялося, 12 листопада Україна завершила оцінку законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу (кластер 1 "Основи процесу вступу до ЄС").

19 листопада двосторонні сесії України та Європейської комісії в межах скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за кластером 2 "Внутрішній ринок" стартували у вівторок у Брюсселі (Бельгія).

Стефанішина
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