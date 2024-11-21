Стефанішина: В умовах війни ми докладаємо значних зусиль для імплементації права ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина розраховує на відкриття другого переговорного кластера з Європейським Союзом у 2025 році.
"Україна приймає aquis ЄС у сфері вільного руху капіталу. Навіть в умовах повномасштабної війни ми докладаємо значних зусиль для імплементації права ЄС та зняття пов’язаних з війною обмежень, прагнучи до прискореної інтеграції у цій сфері з ЄС та приєднання до SEPA", - ідеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за результатами участі Стефанішиної у двосторонній зустрічі Україна-ЄС, присвяченій свободі руху капіталу.
За її словами, навіть після перемоги у війні такі обмеження не можуть бути зняті негайно.
"Ми розраховуємо на розуміння партнерів та сподіваємось на вашу відкритість до розгляду перехідного періоду для України у сфері руху капіталу", - додала Стефанішина.
Серед іншого, вона висловила сподівання, що плідна робота делегацій у межах скринінгу щодо другого кластера сприятиме його відкриттю вже у 2025 році.
Як повідомлялося, 12 листопада Україна завершила оцінку законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу (кластер 1 "Основи процесу вступу до ЄС").
19 листопада двосторонні сесії України та Європейської комісії в межах скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за кластером 2 "Внутрішній ринок" стартували у вівторок у Брюсселі (Бельгія).
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