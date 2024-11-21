Defense Express: Україна вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території росії

Україна, ймовірно, вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території росії. Defense Express зазначає, що ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом рф.
Як повідомляє видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території росії, то вдарила «не по простому об'єкту». Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії рф разом з північнокорейськими генералами.
Зокрема, у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи. Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента рф.
За не підтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу «вузол зв'язку».
Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Ймовірно, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.
Прикметним також є те, що це вже не перша атака на це поселення. Місяць тому російська влада селища Мар'їно зафіксувала пʼять уражень, внаслідок яких нібито було пошкоджено адміністративну будівлю на території садиби князів Барятинських.
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