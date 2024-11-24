Учасники саміту з продовольчої безпеки погодили подальше фінансування ініціативи ''Зерно з України''

Держави-учасниці Третього Міжнародного саміту з продовольчої безпеки погодили подальше фінансування української ініціативи Grain from Ukraine (''Зерно з України''). Йдеться про виділення близько 44 мільйонів доларів на дану програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Цей саміт під егідою гуманітарної програми Grain from Ukraine відбувся у Києві 23 листопада - у День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Захід об'єднав світових лідерів, міністрів, представників міжнародних організацій та провідних експертів.

"За результатами саміту країни-учасниці заявили про подальшу фінансову підтримку програми ''Зерно з України'' на загальну суму в близько 44 млн доларів США", - розповіли в українському зовнішньополітичному відомстві.

На даному саміті, серед іншого, презентували досягнення програми Grain from Ukraine. За нею Україна вже доставила понад 286 тисяч тонн продовольчої допомоги вразливим категоріям населення в Африці.

Також на заході була прийнята Спільна заява щодо зобов'язань, та визначення "основи для подальших дій світової спільноти, спрямованих на боротьбу з голодом, підтримку вразливих категорій населення, сприяння сталому розвитку сільського господарства та забезпечення проєктів, спрямованих на інвестиції в здоров'я майбутніх поколінь".

"Окремою темою заходу стала триваюча агресія Росії, яка завдала значних втрат аграрному сектору України та значно вплинула на глобальний продовольчий ринок", - розповіли в МЗС.

Як поінформували у міністерстві, учасники саміту наголосили, що цілеспрямовані атаки на портову інфраструктуру України та зерносховища, блокування постачання зерна загрожують продовольчій безпеці мільйонів людей у всьому світі.

Сам захід традиційно проходить в столиці України наприкінці листопада. Нинішній саміт став вже третім. Як зазначають в МЗС, він був спрямований "на розвиток сталих продовольчих систем і зміцненні здоров’' майбутніх поколінь через реформу шкільного харчування, досвідом та матеріальною базою якої готова ділитися Україна".

Також в українському міністерстві додали, що саміт слугує важливою платформою для сприяння міжнародній співпраці у забезпеченні доставки продовольства до країн, які потерпають від голоду. А також для обговорення шляхів подолання глобальних викликів у сфері продовольчої безпеки.

Перший саміт (у 2022 році) запустив ініціативу президента Володимира Зеленського ''Зерно з України'' для підтримки країн, що страждають від голоду.

Другий (у 2023-му) зосередився на розблокуванні шляхів поставки продовольства і забезпечення безперебійного експорту зерна з України.