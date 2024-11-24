Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Учасники саміту з продовольчої безпеки погодили подальше фінансування ініціативи ''Зерно з України''

137

Держави-учасниці Третього Міжнародного саміту з продовольчої безпеки погодили подальше фінансування української ініціативи Grain from Ukraine (''Зерно з України''). Йдеться про виділення близько 44 мільйонів доларів на дану програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Цей саміт під егідою гуманітарної програми Grain from Ukraine відбувся у Києві 23 листопада - у День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Захід об'єднав світових лідерів, міністрів, представників міжнародних організацій та провідних експертів.

"За результатами саміту країни-учасниці заявили про подальшу фінансову підтримку програми ''Зерно з України'' на загальну суму в близько 44 млн доларів США", - розповіли в українському зовнішньополітичному відомстві.

На даному саміті, серед іншого, презентували досягнення програми Grain from Ukraine. За нею Україна вже доставила понад 286 тисяч тонн продовольчої допомоги вразливим категоріям населення в Африці.

Також на заході була прийнята Спільна заява щодо зобов'язань, та визначення "основи для подальших дій світової спільноти, спрямованих на боротьбу з голодом, підтримку вразливих категорій населення, сприяння сталому розвитку сільського господарства та забезпечення проєктів, спрямованих на інвестиції в здоров'я майбутніх поколінь".

"Окремою темою заходу стала триваюча агресія Росії, яка завдала значних втрат аграрному сектору України та значно вплинула на глобальний продовольчий ринок", - розповіли в МЗС.

Як поінформували у міністерстві, учасники саміту наголосили, що цілеспрямовані атаки на портову інфраструктуру України та зерносховища, блокування постачання зерна загрожують продовольчій безпеці мільйонів людей у всьому світі.

Сам захід традиційно проходить в столиці України наприкінці листопада. Нинішній саміт став вже третім. Як зазначають в МЗС, він був спрямований "на розвиток сталих продовольчих систем і зміцненні здоров’' майбутніх поколінь через реформу шкільного харчування, досвідом та матеріальною базою якої готова ділитися Україна".

Також в українському міністерстві додали, що саміт слугує важливою платформою для сприяння міжнародній співпраці у забезпеченні доставки продовольства до країн, які потерпають від голоду. А також для обговорення шляхів подолання глобальних викликів у сфері продовольчої безпеки.

Перший саміт (у 2022 році) запустив ініціативу президента Володимира Зеленського ''Зерно з України'' для підтримки країн, що страждають від голоду.

Другий (у 2023-му) зосередився на розблокуванні шляхів поставки продовольства і забезпечення безперебійного експорту зерна з України.

зерно
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 24 ноября 2024
Суббота, 23 ноября 2024
Пятница, 22 ноября 2024
Четверг, 21 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023