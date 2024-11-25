ДПСУ: Польські фермери можуть продовжити блокувати виїзд із України вантажівок

У Держприкордонслужбі України розповіли, що польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на дві доби, але акція може і продовжитися.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, якого цитує "Укрінформ".
За його словами, станом на зараз польські фермери обмежують можливість для вантажних транспортних засобів у напрямку польського пункту пропуску "Медика", з українського "Шегині".
"Вони почали вчора близько 10-ї ранку, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати і довше", – сказав Демченко.
Речник ДПСУ розповів, що польські фермери оголосили, що не пропускатимуть на виїзд із України вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни.
Наразі, за словами Демченка, на цьому напрямку немає довгих черг із вантажівок.
На момент початку блокування між мітингувальниками і пунктом пропуску було близько 150 вантажівок, які, як зазначив представник ДПСУ, відносно швидко змогли перетнути кордон у напрямку України.
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