Мінекономіки: Військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня, можуть бути заброньовані за загальним порядком

Працівники критично важливих підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це відбудеться за загальним порядком.
Про це РБК-Україна розповіли джерела у Міністерстві економіки.
https://www.rbc.ua/rus/news/chi-vtratyat-bron-vid-mobilizatsiyi-pratsevlashtovani-1732543746.html
Як уточнили в Мінекономіки, військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.
За новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:
Там також зауважили, що жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.
Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла і у попередній редакції порядку про бронювання.
Наприклад:
На підприємстві станом на 18.05.2024 працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18.05.2024 до 01.12.2024 внаслідок призову до ЗС України 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб - бронюванню будуть підлягати 50 осіб (50% від 100, а не від 80).
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