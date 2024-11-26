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Мінекономіки: Військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня, можуть бути заброньовані за загальним порядком

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Працівники критично важливих підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це відбудеться за загальним порядком.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у Міністерстві економіки.
https://www.rbc.ua/rus/news/chi-vtratyat-bron-vid-mobilizatsiyi-pratsevlashtovani-1732543746.html

Як уточнили в Мінекономіки, військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.

За новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:

  • перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;
  • офіційно працевлаштований на підприємстві;
  • має нараховану зарплату понад 20 тисяч гривень.

Там також зауважили, що жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла і у попередній редакції порядку про бронювання.

Наприклад:

На підприємстві станом на 18.05.2024 працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18.05.2024 до 01.12.2024 внаслідок призову до ЗС України 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб - бронюванню будуть підлягати 50 осіб (50% від 100, а не від 80).

бронювання
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