Польські фермери погрожують відновити протести та розширити блокаду на весь східний кордон

Польські фермери можуть відновити протести на кордоні з Україною, якщо уряд не виконає їхніх вимог.
Про це заявив один з лідерів протестувальників Роман Кондров, його слова наводить PAP.
Він зазначив, що найближчими днями фермери передадуть свої вимоги міністру сільського господарства та розвитку села Чеславу Секерському.
Вони сподіваються, що всі умови будуть виконані до 10 грудня. В іншому разі фермери погрожують відновити протести та розширити блокаду на весь східний кордон.
«Сподіваємось, що до 10 грудня ми прийдемо до конструктивних рішень. А якщо міністр нас проігнорує і прийде лише з обіцянками, ми знову перекриємо дорогу і тоді вимагатимемо переговорів із прем'єр-міністром Дональдом Туском», – сказав Кондров.
Зазначається також, що фермери, серед іншого, очікують від влади протидії угоді про вільну торгівлю між ЄС та країнами Південної Америки. Вони побоюються, що відсутність реакції призведе до безконтрольного припливу сільгосппродукції до Польщі з третіх країн.
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