Австрія може стати майданчиком для ведення "мирних переговорів" між Україною та росією

Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що запропонував обраному президенту США Дональду Трампу Австрію як майданчик для ведення "мирних переговорів" між Україною та росією.

Деталі розмови Негаммер розповів в інтерв’ю каналу PULS 24, яке має вийти у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу каналу.

За словами канцлера Австрії, його розмова з Трампом від початку швидко перейшла до теми російсько-української війни.

"Трамп запитав мене про мою оцінку, оскільки я був одним з небагатьох, хто зустрічався з путіним і Зеленським. Він також виклав мені свій погляд. І ми дуже швидко почали говорити про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася", – поділився він.

Негаммер, за його ж словами, запропонував Австрію як "гарне місце для переговорів, як нейтральну країну". Як на це відреагував обраний президент США, не уточнюється.

Австрійський канцлер також заявив, що з розмови з Трампом у нього склалось враження, що той "дуже емоційно, в позитивному сенсі, думає про закінчення війни".

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинити війну між росією і Україною "за 24 години". Проте, наскільки відомо, жодних конкретних планів реалізації цього у нього не було.