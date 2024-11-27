Австрія може стати майданчиком для ведення "мирних переговорів" між Україною та росією

Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що запропонував обраному президенту США Дональду Трампу Австрію як майданчик для ведення "мирних переговорів" між Україною та росією.
Деталі розмови Негаммер розповів в інтерв’ю каналу PULS 24, яке має вийти у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу каналу.
За словами канцлера Австрії, його розмова з Трампом від початку швидко перейшла до теми російсько-української війни.
"Трамп запитав мене про мою оцінку, оскільки я був одним з небагатьох, хто зустрічався з путіним і Зеленським. Він також виклав мені свій погляд. І ми дуже швидко почали говорити про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася", – поділився він.
Негаммер, за його ж словами, запропонував Австрію як "гарне місце для переговорів, як нейтральну країну". Як на це відреагував обраний президент США, не уточнюється.
Австрійський канцлер також заявив, що з розмови з Трампом у нього склалось враження, що той "дуже емоційно, в позитивному сенсі, думає про закінчення війни".
Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинити війну між росією і Україною "за 24 години". Проте, наскільки відомо, жодних конкретних планів реалізації цього у нього не було.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023