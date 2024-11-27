Країни Балтії: країни, які ратифікували Римський статут, мають виконувати рішення МКС без вибірковості

Міністри закордонних справ Естонії Магнус Тсахкна та Литви Габріелюс Ландсбергіс заявили, що країни, які ратифікували Римський статут, мають виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) без вибірковості.

Про це вони сказали під час пресконференції.

Міністри прокоментували ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, виданий МКС. Вони підкреслили, що країни – члени ЄС не можуть обирати, які судові рішення виконувати, а які – ні.

Ландсбергіс звернув увагу на аналогічну ситуацію з ордером на арешт президента росії володимира путіна. На його думку, ігнорування рішень МКС підриває міжнародний порядок, заснований на правилах.

«Коли певні країни, які є членами договору МКС, оголошують, що вони збираються запросити путіна, що рішення, ухвалені судом, якось на них не поширюються або вони можуть знайти спосіб їх обійти – ми критикуємо ці країни. Ми критикуємо, тому що вважаємо, що так вони підривають міжнародний порядок, заснований на правилах», – наголосив литовський міністр.

Він зауважив, що може мати власну думку щодо рішення суду, але якщо прагне зберегти правовий порядок, то не має права вибірково виконувати судові рішення.

Тсахкна також висловився на підтримку рішень МКС, підкресливши важливість дотримання міжнародного права. Водночас він зазначив, що справи путіна і Нетаньягу абсолютно різні.

«Моє послання полягає в тому, що суд є незалежним. Ми не можемо втручатися на політичному рівні», – наголосив міністр.