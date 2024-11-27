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Туск: Польща не прийме угоду про вільну торгівлю між ЄС та Південноамериканським спільним ринком

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Польща не прийме угоду про вільну торгівлю між ЄС та Південноамериканським спільним ринком (Меркосур) у її нинішньому вигляді – проти неї протестували фермери, які блокували кордон з Україною.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Раніше проти угоди виступили, зокрема, міністерство сільського господарства, польські сільськогосподарські організації та самі фермери.

До порядку денного засідання уряду у вівторок включено підготовлений Міністерством розвитку і технологій проєкт постанови про переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і блоком Меркосур, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Болівія та Уругвай.

Як зазначив прем'єр-міністр, "все" з цього питання вже сказано в першому пункті резолюції. "Рада міністрів висловлює свою незгоду з дотеперішніми результатами переговорів з Меркосур у сфері сільського господарства, зокрема зі збільшенням тарифних квот на м'ясо птиці на останньому етапі обміну тарифними пропозиціями", – процитував документ Дональд Туск.

Він додав, що це політичний сигнал про те, що Польща не прийме угоду між ЄС та Меркосур у її нинішньому вигляді. "Ми не самотні, багато країн-членів мають подібну думку", – сказав глава уряду.

Європейська комісія вважає, що ЗВТ між ЄС та Меркосур принесе вигоди для Євросоюзу в цілому, зокрема, щодо промислового сектору, морського транспорту, а також вигоди для окремих сегментів агропродовольчого виробництва.

Польща, Туск
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