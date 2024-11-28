Єрмак: Плідні переговори з росією можливі тільки тоді, коли всі воюючі сторони мають бажання припинити бойові дії

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що плідні переговори з росією можливі тільки тоді, коли всі воюючі сторони мають бажання припинити бойові дії. Крім того, ситуацію необхідно повернути хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Про це він сказав у статті для Dagens Industri, передає УНН.

Єрмак заявив, що реалізація перших трьох пунктів плану Перемоги Зеленського, а саме: запрошення України вступити в НАТО, збільшення військової підтримки без обмежень на застосування зброї, пакет неядерного стримування, поставить Україну у вигідну переговорну позицію за участю в переговорах з росією.

За його словами, направлення запрошення Україні не створить жодних зобов'язань для союзників по НАТО за статтею 5. Однак воно спонукає росію звернутися до дипломатії і підірве намір путіна продовжувати війну.

"З іншого боку, різні пропоновані мирні ініціативи, які тягнуть за собою припинення вогню без будь-яких залізних гарантій безпеки для України, можуть спонукати росію почати ще одне повномасштабне вторгнення в найближчому майбутньому. Плідні переговори можливі тільки тоді, коли всі воюючі сторони мають бажання припинити бойові дії. Крім того, ситуацію необхідно повернути хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована", - заявив Єрмак.

Але Єрмак зазначає, що росія не проявляє жодних ознак такої готовності, продовжуючи ескалацію.

"путін направив до кордону з Україною 11 000 північнокорейських військовослужбовців з можливістю збільшити це число до 100 000. Запуск росією минулого тижня по Дніпру гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, в поєднанні з погрозами путіна про подальші удари ще раз демонструє, що москва не зацікавлена в мирі. Кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно зустрічати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового і цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, має послідувати негайно", - зазначив Єрмак.

За його словами, підтримка України перед обличчям цих викликів повинна бути стійкою, міцною і довгостроковою.