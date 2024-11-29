АМКУ розпочав розслідування щодо причин підвищення цін на курячі яйця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує причини підвищення цін на курячі яйця, що почалось у жовтні 2024 року.
Про це повідомляє офіційний вебпортал АМКУ, передає Укрінформ.
У профільному відомстві зауважили, що Комітет вже направив вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які безпосередньо здійснюють виробництво яєць курячих та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку.
"Після отримання від учасників ринку відповідей на вимоги та подальшого аналізу всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання на кожній із ланок обороту товару, будуть сформовані остаточні висновки щодо наявності чи відсутності в діях учасників задіяного товарного ринку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - наголосили в АМКУ.
Зазначається, що на ситуацію із підвищенням цін на цю категорію товарів Антимонопольний комітет реагує не вперше. Так, у жовтні 2022 року було розпочато дослідження щодо причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торгових мережах. У ході дослідження була зібрана та проаналізована інформація від учасників ринку на кожній з ланок обороту товару на шляху від виробника до кінцевого споживача.
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