Закон набрав чинності: Податки “заднім числом” нараховуватися не будуть

Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, що має на меті посилення фінансування оборонного сектору. Зокрема, кошти будуть спрямовані на виплату заробітних плат захисникам і захисницям України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Закон набирає чинності з 1 грудня 2024 року. Таким чином, податки “заднім числом” нараховуватися не будуть.

Уряд вже готує додаткові правки, щоб синхронізувати норми Податкового кодексу, зокрема для фізичних осіб-підприємців (ФОП), з новим законодавством.

Ставка військового збору для фізичних осіб зросте з 1,5% до 5% на доходи від заробітної плати, оренди, виграшів, банківських депозитів тощо.

Для ФОП зміни залежать від групи:

Перша, друга та четверта групи: з 1 січня 2025 року ставка становитиме 10% від мінімальної зарплати (8 000 грн на початок 2025 року), тобто 800 грн на місяць.

Третя група: сплачуватиме 1% від обороту, починаючи з першого кварталу 2025 року.

Військовий збір не стосується пенсій, стипендій, соціальних виплат та доходів, які не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Також звільнені від оподаткування військовим збором доходи від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Отримані кошти підуть насамперед на забезпечення обороноздатності країни, зокрема на зарплати військовослужбовцям. На ці цілі у 2025 році передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Звідки ще держава отримує кошти для оборони:

216 млрд грн – через розміщення ОВДП.

100 млрд грн – завдяки перевиконанню доходів держбюджету, зокрема через детінізацію економіки.

Додаткові надходження – від оподаткування доходів банківського сектору, що отримав рекордні прибутки.

Заощадження – за рахунок реструктуризації державного боргу.

Аграрний сектор. На прохання Всеукраїнської аграрної ради законом підвищується розмір мінімального податкового зобов’язання (мінімальна сума податкових платежів з одного гектару сільськогосподарської землі) до 1400 гривень за гектар.

Нафтогазовий сектор. Впроваджується авансовий внесок із податку на прибуток для кожної АЗС. Це дозволить збільшити прозорість відносин на паливному ринку та зробить більш конкурентними легальних учасників ринку.

Виноробство. Підвищується мінімальна ціна на українські виноробні продукти для підтримки якісної сировини. Зазначається, що серед представників українського виноробства було багато нарікань від українських виробників вина, яким складно конкурувати з тими, хто продає вино з порошків. Такий захід додасть більше спроможностей легальним виробникам українського вина.

Надра. Збільшується рента за використання піску та щебеню. Наприклад, якщо держава отримує за тонну щебеню 5 гривень, то буде отримувати 13 гривень. Водночас не оподатковуватимуться рентною платою обсяги видобутої піщано-гравійної сировини, такої як галька або подрібнене каміння, які використовуються як наповнювач для бетону та для мостіння доріг, що безоплатно передаються на користь ЗСУ та інших органів для забезпечення оборони держави.

Звітність. Вводиться щомісячна подача звітності щодо ПДФО та ЄСВ замість квартальної. Це необхідно для забезпечення прозорості наявної системи бронювання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав, що через відповідні податкові зміни, до кінця 2024 року держава планує залучити 8 млрд грн, а у 2025 році — 140 млрд грн