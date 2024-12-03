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НБУ запустив нову версію системи електронних платежів – СЕП-4.1

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Національний банк України з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів – СЕП-4.1 із функціональністю миттєвих кредитових переказів. Цю функцію підтримують наразі 10 банків. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, завдяки якій відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції», – пояснили у пресслужбі.

Миттєві перекази доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України. Переказ може зробити як фізична, так і юридична особа. Максимальна сума одного платежу – 100 тис. грн, а час – не більше 10 секунд, зауважують в НБУ.

Серед переваг нового сервісу для громадян – швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, а для економіки країни – прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків, а також посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій. Окрім того, це можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС, резюмували в Нацбанку.

До миттєвого переказу СЕП вже підʼєдналися такі банки:

Національний банк України;

  • АТ «Ощадбанк»;
  • АТ «Креді Агріколь Банк»;
  • АТ «Скай Банк»;
  • АБ «Кліринговий дім»;
  • АТ «Укрсиббанк»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АТ «Європейський промисловий Банк»;
  • АТ «Сенс Банк»;
  • АТ «Альтрабанк»;
  • АТ «Ідея Банк».
НБУ, СЕП
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