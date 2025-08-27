НБУ пропонує унормувати роботу трекінг-сервісу для платіжних операцій у СЕП

Національний банк України пропонує оновити Інструкцію щодо виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті. Однією з ключових змін стане унормування роботи трекінг-сервісу для платіжних операцій у системі електронних платежів (СЕП).
Планується врегулювати порядок впровадження трекінг-сервісу для платіжних операцій у системі електронних платежів Національного банку (СЕП).
З 1 грудня 2025 року Національний банк пропонує встановити такі обов’язки для учасників СЕП:
Зазначені вимоги також стосуватимуться й небанківських надавачів платіжних послуг, які виконують платіжні операції через СЕП через банк, який є учасником цієї системи.
Довідка. Міжбанківські розрахунки - система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.
СЕП – системно важлива платіжна система в Україні, яка є сучасним, складним та унікальним програмно-технічним комплексом класу RTGS 24/7. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій в Україні через рахунки, відкриті в Національному банку.
СЕП працює 24/7 що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.
Учасниками СЕП є Національний банк, банки України та Державна казначейська служба України.
