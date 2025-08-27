Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

НБУ пропонує унормувати роботу трекінг-сервісу для платіжних операцій у СЕП

119
НБУ пропонує унормувати роботу трекінг-сервісу для платіжних операцій у СЕП

Національний банк України пропонує оновити Інструкцію щодо виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті. Однією з ключових змін стане унормування роботи трекінг-сервісу для платіжних операцій у системі електронних платежів (СЕП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
https://delo.ua/news/nbu-planuje-onoviti-poryadok-mizbankivskix-plateziv-v-ukrayini-451459/

Планується врегулювати порядок впровадження трекінг-сервісу для платіжних операцій у системі електронних платежів Національного банку (СЕП).

З 1 грудня 2025 року Національний банк пропонує встановити такі обов’язки для учасників СЕП:

  • СЕП-відправник має інформувати платника у спосіб, передбачений договором, що операція виконана через СЕП, і повідомляти універсальний унікальний ідентифікатор (UETR) платежу. Це дозволить платнику відстежувати етапи виконання операції.
  • СЕП-отримувач має інформувати отримувача аналогічним чином, щоб він міг відслідковувати хід операції за UETR.
  • СЕП-відправник також зобов’язаний повідомляти платника про відхилення платежу іншим учасником СЕП або ЦОСЕП, вказуючи причину відхилення та UETR, щоб забезпечити прозорість процесу.

Зазначені вимоги також стосуватимуться й небанківських надавачів платіжних послуг, які виконують платіжні операції через СЕП через банк, який є учасником цієї системи.

Довідка. Міжбанківські розрахунки - система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.

СЕП – системно важлива платіжна система в Україні, яка є сучасним, складним та унікальним програмно-технічним комплексом класу RTGS 24/7. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій в Україні через рахунки, відкриті в Національному банку.

СЕП працює 24/7 що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

Учасниками СЕП є Національний банк, банки України та Державна казначейська служба України.

НБУ, СЕП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 27 августа 2025
Вторник, 26 августа 2025
Понедельник, 25 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023