Українські розробники створили аналог китайського дрону Mavic, який вже використовують на фронті

Розробники з Brave1 створили український аналог китайського БпЛА Mavic, які вже використовують українські військові на фронті. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, передає УНН.

"Із червня учасники Brave1 працюють над аналогом китайського мавіка. Уже 3 такі українські БпЛА відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті — Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів. Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому". Значну частину компонентів також виготовляють українські виробники", - повідомив Федоров.

Він наголосив, що українські захисники вже активно використовують ці дрони на фронті та дають класний фідбек.

Також він розповів, що Mavic - один із найпопулярніших дронів на фронті, він простий, ефективний та дешевий. Це розхідний матеріал для військових, підрозділ може за день втрачати по 5 таких "пташок". При цьому мавіки складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналогу є в пріоритеті.