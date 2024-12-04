ЮНЕСКО визнало українську писанку культурним надбанням людства

Міжурядовий комітет ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини визнав українську писанку культурним надбанням людства.

Сесія комітету відбулася в столиці Парагваю місті Асунсьйон, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Заявку на визнання писанки Україна подавала спільно з Естонією.

"Це наш спільний успіх, який підтверджує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші художники – носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними", - зазначив міністр Микола Точицький.

Загалом у репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства значиться 611 елементів, що відповідають п'яти регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції.

Від України до списку включено "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості" в 2013 році. А також "Традицію Косівської мальованої кераміки" в 2019 році та "Орьнек - кримськотатарський орнамент та знання про нього" в 2021-му.