У Мінрозвитку громад розповіли про концепцію електронної системи ціноутворення в будівництві

Міністерство розвитку громад і територій (Мінрозвитку громад) презентувало концепцію електронної системи ціноутворення в будівництві, мета якої - аналіз і прогноз вартості будівництва об'єктів із публічним фінансуванням.

Передумовами до створення системи стали відсутність дієвих інструментів для громадського контролю вартості будівництва об'єктів за публічні кошти і потреба в стандартизації даних про будматеріали та ресурси, повідомила директорка департаменту ціноутворення, економіки та організації будівництва Мінрозвитку Інна Вахович під час презентації концепції в середу.

Серед ключових елементів системи ціноутворення - бази даних об'єктів-аналогів, вартості конструктивів, цін на матеріально-технічні та трудові ресурси. Водночас для функціонування системи необхідна низка класифікаторів: конструктивів, робіт, професій, будматеріалів, машин і механізмів.

За словами Вахович, функціонал бази даних об'єктів-аналогів дасть змогу визначати вартість будівництва на стадії планування інвестицій, а бази даних вартості конструктивів - оперативно оцінювати вартість будівництва на етапі техніко-економічного обґрунтування та ескізного проєкту і розраховувати вартість під час інформаційного моделювання будівель.

База даних цін на ресурси міститиме перелік основних будматеріалів, а також дасть змогу аналізувати ціни ресурсів на ринку та дані кошторисів, завантажених до Єдиної е-системи у сфері будівництва.

Концепція створення системи передбачає формування електронних кабінетів виробників, імпортерів, постачальників, проєктувальників/кошторисників, замовника будівництва, а також міністерства та профільних асоціацій.

Система стане інструментом для контролю громадськістю цін у будівництві, забезпечить прозорість формування вартості будівельних робіт, а також кроком у напрямі BIM-технологій, зазначила Вахович. Також вона зазначила, що система не є інструментом обмеження цін на будматеріали або для заміни роботи кошторисників.