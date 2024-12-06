Рада розширила коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт, який розширує коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу. Зокрема, її зможуть отримати потерпілі від расизму, сексизму та інших порушень.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11456.

"№11456 - розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну правничу допомогу. За основу (242)", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, право на безоплатну вторинну правничу допомогу можуть отримати ті, хто потерпіли від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками.

Закон має набрати чинності через рік після скасування воєнного стану в Україні.

Безоплатна вторинна правнича допомога - це допомога зі зверненням до суду:

представництво інтересів людини у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів для звернення до суду (процесуальних).

Наразі право на безоплатну правничу допомогу мають: