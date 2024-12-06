Рада розширила коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт, який розширує коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу. Зокрема, її зможуть отримати потерпілі від расизму, сексизму та інших порушень.
Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11456.
"№11456 - розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну правничу допомогу. За основу (242)", - повідомив Железняк.
Відповідно до законопроєкту, право на безоплатну вторинну правничу допомогу можуть отримати ті, хто потерпіли від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками.
Закон має набрати чинності через рік після скасування воєнного стану в Україні.
Безоплатна вторинна правнича допомога - це допомога зі зверненням до суду:
Наразі право на безоплатну правничу допомогу мають:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023