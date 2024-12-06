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Експерт: Підвищення тарифів державними монополіями спричинить зростання цін й збільшення інфляції

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Державні монополії в Україні стали некерованими структурами, а чергове підвищення тарифів «Укренерго», «Оператора ГТС» та «Укрзалізниці» з 2025 року лише посилить цю некерованість й спричинить зростання цін й збільшення інфляції.

Як пише Апостроф, про це зазначає у статті для Цензор.НЕТ керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

«На жаль, монополії в Україні стали некерованими структурами. Вони постійно підвищують тарифи, але не зрозуміло на яких підставах, не проводять незалежний аудит, тому ми можемо лише здогадуватися, чи управляються вони ефективно, чи ні», — вказує експерт.

За його словами, зростання тарифів на енергію, газ та логістику спричинить автоматичне зростання цін на всі товари та послуги. Інфляція прискориться, а показник цьогорічної споживчої інфляції у 8,4% «стане просто недосяжною мрією у наступному році».

«За будь-яким підвищенням тарифів слідує надшвидке зростання витрат. Все те, що монополії беруть у споживачів, дуже швидко освоюється на витратах. А як у Україні проводяться тендери та списуються витрати знають всі. Тому вірогідно підвищення тарифів потрібно для збагачення менеджменту монополій та його кураторів», — вважає Загородній.

Експерт зазначає, що керівники державних монополій мають не надприбутки на підвищенні тарифів заробляти, а підтримувати життєдіяльність сфер економіки.

«Державні монополії потрібно тримати під контролем, а не робити вигляд, що вони мають поводитися як ринкові структури. Вони тому і називаються державними, що не можуть себе поводити як самостійні ринкові структури, адже вони контролюють монопольну ренту. Саме тому для державних монополій потрібен аудит, зокрема від Рахункової палати, постійний контроль собівартості послуг, обґрунтованість їх витрат, контроль з боку Уряду», — пояснив експерт.

Укрзалізниця, Укренерго, Оператор ГТС
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