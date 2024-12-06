Мельничук: В Україні з’явиться державна установа для перекладів офіційних документів

Кабінет міністрів погодив створення державної установи "Офіс перекладів", для перекладів документів, які повʼязані з виконанням зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції. Повідомляє УНН з посиланням на представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

Уряд погодив пропозицію про створення державної установи "Офіс перекладів". Основною метою нового органу стане переклад нормативно-правових документів, пов’язаних із виконанням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Зокрема, Офіс перекладів забезпечуватиме адаптацію законодавства у контексті підготовки України до вступу в Європейський Союз.