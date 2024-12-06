Кандидат у канцлери Німеччини: Заяви про відправлення солдатів в Україну є безвідповідальними

Напередодні дострокових виборів до Бундестагу в Німеччині політики активно обговорюють, як зупинити війну росії проти України. Зокрема, можливість відправлення власних військових у нашу країну.
Але цю ідею розкритикував кандидат у канцлери від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц в ефірі телеканалу ARD, 4 грудня.
За його словами, заяви про відправлення німецьких солдатів в Україну є безвідповідальними. Мерц підкреслив, що таким питанням зараз ніхто не задається.
«Війна в Україні триває, росія, як і раніше, жорстоко діє проти цивільного населення. Ми всі думаємо над питанням, як закінчити цю війну. Питання в тому, як нам домогтися цього», – сказав Мерц.
Ця заява кандидата в канцлери стала відповіддю на пропозицію міністра закордонних справ Анналени Бербок. Вона припустила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримання миру в Україні, якщо буде досягнуто перемир’я.
Зазначимо, що обговорення щодо відправлення своїх військових в Україну точаться не тільки в Німеччині. У деяких країнах про це почали говорити ще навесні поточного року.
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