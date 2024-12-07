Речник МЗС: Україна може самостійно комунікувати з командою Трампа

Україна може самостійно комунікувати з командою новообраного президента США Дональда Трампа. Для цього Києву не потрібні посередники.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на пресконференції.
Вчора глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що після перемоги Трампа на президентських виборах у США закінчення війни в Україні стало "близьким, як ніколи" і наголосив, що Угорщина "докладає всіх зусиль, щоб мета Трампа стала реальністю".
Коментуючи заяву угорського міністра Сійярто, Тихий заявив, що Україна не потребує посередників.
"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним президентом, і президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу президента. Тому всі ці питання вирішуються у прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників", - сказав Тихий.
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