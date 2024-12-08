Reuters: США готують пакет нового додаткового озброєння та обладнання для України

Сполучені Штати готують пакет нового додаткового озброєння та обладнання для України на суму 988 мільйонів доларів для її поточної боротьби з вторгненням росії, повідомляє Reuters, посилаючись на документ, з яким ознайомилася агенція.

“Це майже вдвічі скорочує наявні 2,21 мільярда доларів США, які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України (USAI), оскільки адміністрація Байдена намагається взяти на себе зобов’язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати зброю зі запасів зброї в США”, - йдеться у повідомленні Reuters.