МЗС Литви: Події у Сирії свідчать про можливість перемогти росію в Україні

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який залишає посаду, заявив, що події у Сирії свідчать про можливість перемогти росію в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі Х (Twitter) в неділю.
За словами Ландсбергіса, новини із Сирії доводять: росію можна подолати.
"Приклад Сирії показує, що росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти.
Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос", – заявив литовський дипломат.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023