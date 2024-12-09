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МЗС Литви: Події у Сирії свідчать про можливість перемогти росію в Україні

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Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який залишає посаду, заявив, що події у Сирії свідчать про можливість перемогти росію в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі Х (Twitter) в неділю.

За словами Ландсбергіса, новини із Сирії доводять: росію можна подолати.

"Приклад Сирії показує, що росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти.

Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос", – заявив литовський дипломат.

МЗС Литви
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