У Придністров'ї на 30 днів запроваджено надзвичайний економічний стан

Лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через ризик припинення постачання російського газу в регіон.

Про це пише NewsMaker.

Згідно з указом, режим надзвичайного економічного стану запровадять на 30 днів. Причина — ризик, що припиняться поставки російського газу в регіон територією України.

Під час дії НП усі підприємства у Придністров'ї мають раціонально використовувати газ та інші енергоресурси. Також запровадять заборону на експорт енергоресурсів та встановлять обмеження на провадження деяких видів фінансової та економічної діяльності, включаючи переміщення товарів, фінансових засобів та надання послуг.

Указ Красносільського має затвердити законодавчий орган невизнаної республіки. Місцеві депутати розглянуть це питання на засіданні 11 грудня.